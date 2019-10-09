- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда13:30
- Из-за ошибки в 90-х тысячи украинцев могут остаться без пенсии13:20
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Настоящее бабье лето уже близко: синоптик обрадовала прогнозом12:00
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- Офицер ВСУ сообщил тревожные данные о войсках РФ у границы с Украиной11:15
- Полный захват Украины, у Путина раскрыли дерзкий план: скандальное заявление10:45
- Украинцам рассказали, стоит ли ждать еще одного бабьего лета10:15
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
Из-за ошибки в 90-х тысячи украинцев могут остаться без пенсии
Украинцы уже больше месяца оформляют пенсии онлайн. В Пенсионном фонде (ПФУ) уверяют, что такую пенсию "в один клик" получили более тысячи украинцев. Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Без выплат могут остаться сотни тысяч физических лиц-предпринимателей.
Сегодня бизнесмены платят единый налог (918 гривен по состоянию на октябрь-2019). Именно этот налог и дает "упрощенцам" право на пенсию. Но для оформления выплат нужен и стаж – сейчас это 26 лет, но требования постепенно ужесточаются, и к 2028 году для выхода на пенсию потребуется уже 35 лет трудового стажа. Но как ФЛП может доказать, что проработал достаточно долго, чтобы получать пенсию?
Множество предпринимателей пенсионного или предпенсионного возраста жалуются, что у ПФУ нет сведений за период 90-х годов. Экс-бизнесменам приходится проходить семь кругов ада, чтобы восстановить документы - архивы, налоговые инспекции. При этом документы могут быть потеряны, а некоторые архивы и вовсе сгорели.
Что делать ФОПам?
С каждым годом Фопов, которые не могут выйти на пенсию, становится все больше. Сейчас это люди, которые начинали бизнес в лихие 90-ые. Тогда бизнес открывали 25-30-летние, и преимущественно от безысходности – работы не было, заводы, фабрики закрывались. Совсем скоро им исполнится 60 лет.
А когда Фопов, которым отказали в пенсии, наберется критическая масса, это может грозить социальным взрывом. Предприниматели говорят: если их декларации об уплате взносов так и не найдут и если им откажут в пенсии – они выйдут на митинги.
Елена Бойко, представитель Пенсионного фонда Украины в Киеве объясняет, если человек добросовестно следовал букве закона и своевременно не зарегистрировался в Пенсионном фонде, своевременно подавал отчеты в Пенсионный фонд, платил взносы, то таких проблем вообще не будет возникать. Однако, предпринимателей не удовлетворяют такие объяснения.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, ошибка, пенсии
- Кучма назвал главные ошибки Украины за годы независимости
- Коллина признал ошибку арбитра в матче Украина-Англия (ВИДЕО)
- Пенсионная реформа: эксперт рассказал об ошибках
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Вице-премьер по соцполитике Розенко не увидел проблемы в том, что его подчиненные допускают дебильные ошибки (ФОТО)
- В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда13:30
- Из-за ошибки в 90-х тысячи украинцев могут остаться без пенсии13:20
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Люди жестоко расправились над мэром за невыполненные обещания12:15
- Настоящее бабье лето уже близко: синоптик обрадовала прогнозом12:00
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- Вышел первый музыкальный альбом, написанный искусственным интеллектом11:30
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»