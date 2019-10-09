Из-за ошибки в 90-х тысячи украинцев могут остаться без пенсии

09.10.2019 13:20

Украинцы уже больше месяца оформляют пенсии онлайн. В Пенсионном фонде (ПФУ) уверяют, что такую пенсию "в один клик" получили более тысячи украинцев. Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Без выплат могут остаться сотни тысяч физических лиц-предпринимателей.

Сегодня бизнесмены платят единый налог (918 гривен по состоянию на октябрь-2019). Именно этот налог и дает "упрощенцам" право на пенсию. Но для оформления выплат нужен и стаж – сейчас это 26 лет, но требования постепенно ужесточаются, и к 2028 году для выхода на пенсию потребуется уже 35 лет трудового стажа. Но как ФЛП может доказать, что проработал достаточно долго, чтобы получать пенсию?

Множество предпринимателей пенсионного или предпенсионного возраста жалуются, что у ПФУ нет сведений за период 90-х годов. Экс-бизнесменам приходится проходить семь кругов ада, чтобы восстановить документы - архивы, налоговые инспекции. При этом документы могут быть потеряны, а некоторые архивы и вовсе сгорели.

Что делать ФОПам?

С каждым годом Фопов, которые не могут выйти на пенсию, становится все больше. Сейчас это люди, которые начинали бизнес в лихие 90-ые. Тогда бизнес открывали 25-30-летние, и преимущественно от безысходности – работы не было, заводы, фабрики закрывались. Совсем скоро им исполнится 60 лет.

А когда Фопов, которым отказали в пенсии, наберется критическая масса, это может грозить социальным взрывом. Предприниматели говорят: если их декларации об уплате взносов так и не найдут и если им откажут в пенсии – они выйдут на митинги.

Елена Бойко, представитель Пенсионного фонда Украины в Киеве объясняет, если человек добросовестно следовал букве закона и своевременно не зарегистрировался в Пенсионном фонде, своевременно подавал отчеты в Пенсионный фонд, платил взносы, то таких проблем вообще не будет возникать. Однако, предпринимателей не удовлетворяют такие объяснения.

Источник: https://from-ua.com