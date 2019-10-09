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«Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно вернет аннексированный Россией Крым, однако какой-либо «формулы Штайнмайера» по этому вопросу пока нет. Об этом глава государства заявил во время визита на выставку «Оружие и безопасность».
Как отметил Зеленский, Крым может вернуться в состав Украины лишь при помощи международных партнеров и мощной армии. Он подчеркнул:
«Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, сама не справится. Необходимые условия наших международных партнеров, должна у нас быть еще мощнее армия. Мы уважаем наши военных. Но, честно говоря, надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, Зеленский
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