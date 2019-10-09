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Кремль срочно отреагировал на срыв разведения войск на Донбассе: заявление Пескова
Он добавил, что разведение сил могло бы способствовать процессу выполнения Минских соглашений, передает Диалог.UA.
Комментируя возможность встречи в "нормандском формате" без разведения сил Песков заявил следующее: "Все будет зависеть от решения глав государств, но давайте все-таки дождемся итогов, сорвется - не сорвется. Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано. Но в целом, конечно, скажем так, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации Минских договоренностей".
При этом он добавил, что решение о встрече в "нормандском формате" без разведения армейских подразделений украинской армии и российских оккупантов могут принимать главы государств. "Это решение президентов, в том числе, разумеется, и президента России, и не в последнюю очередь", - отметил представитель Кремля.
Ранее глава Генштаба Хомчак заверил, что украинские военные после разведения войск на Донбассе займут позиции, которые они удерживали в 2016 году. При этом бойцы продолжат полностью мониторить ситуацию в регионе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, войска, Кремль, разведение, Песков
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