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Настоящее бабье лето уже близко: синоптик обрадовала прогнозом
В ближайшие дни в Украине ожидается влажная и прохладная погода, но уже в предстоящие выходные на всей территории страны начнётся настоящее бабье лето. Как информирует replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко рассказала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что ближе к выходным в стране начнётся потепление, а 13 октября, в воскресенье, а также 14 октября, в праздничный выходной день, во всех регионах прогнозируется сухая и солнечная погода. «Тепло будет набирать обороты … С 13-го октября в Украину придет бабье лето. Важно. На Покров, в День защитника Украины, также ожидается прекрасная погода – без осадков и 17-22 градуса», - отметила Диденко. Напомним, что ранее синоптики предупреждали о сложных погодных условиях на этой неделе. В отдельных регионах в среду, 9 октября, ожидаются заморозки в ночные часы, однако уже с четверга прогнозируется стремительное повышение температуры.
Что касается погоды в Киеве, то повышение температуры синоптики прогнозируют в четверг, 10 октября. В дневные часы воздух будет прогреваться до 17 градусов выше нуля. Однако в четверг и в пятницу в Киеве прогнозируются осадки, временами очень сильными. Улучшение погодных условий ожидается 12 октября. Дожди прекратятся, из-за туч начнёт выглядывать солнце.
Теги: Донбасс, погода, бабье лето, прогноз погоды
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