Олигархи в агонии, Зеленский взялся за новую «жертву» после Пашинского: его фамилию знают все

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После дела Сергея Пашинского, еще одного одиозного миллиардера и экс-нардепа — Константина Жеваго — объявиил в розыск
Ему, скорее всего, предъявят хищение в особо крупных размерах. Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на заявление главы ГБР Украины Романа Трубы.
Бывшего депутата Верховной Рады – одного из рекордсменов, фактически, по количественному показателю того, как он избирался в ВР, некогда владельца ФК «Ворскла» Полтава – миллардера Константина Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований страны.
Как известно, Жеваго был владельцем банка «Финансы и кредит». Ему подозревают в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка.
9 октября глава ГБР Роман Труба заявил:
«По поводу Жеваго. Мы вызвали его в ГБР для получения подозрения, он не явился. Поэтому сейчас начата процедура объявления его в международный розыск и получения решения суда и разрешении его задержать. Сейчас он объявлен в нацрозыск».
Напомним, еще 28 сентября стало известно о том, что Жеваго объявили подозрение заочно:
«Ему вменяют ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса», — заявляла тогда Ольга Варченко, первый заместитель директора ГБР.
По некоторым данным отечественных СМИ, Константин Жеваго уже долгое время находится за пределами Украины.
Напомним также, ранее президент Зеленский анонсировал первые «посадки» уже этой осенью.
По слова Владимира Зеленского, когда заработают Антикоррупционный суд и новый генпрокурор – начнется крупная чистка – «посадки» всех тех громких имен, кого есть в чем подозревать. Об этом тогда президент сказал в интервью телеканалу 1+1:
«Далее у нас появится новый генеральный прокурор. Это очень важный человек. И я думаю, что осенью, когда у нас появятся и Антикоррупционный суд, и генеральный прокурор, все («посадки», — Ред.) начнутся», — заявлял тогда президент.
Тогда на вопрос журналистов, будет ли «аукцион уголовных дел», Владимир Зеленский ответил:
«Посмотрим, сколько денег не будет хватать государству (смеется). Может быть».
Напомним и об одиозном Сергее Пашинском — как известно, в понедельник, 7 октября, в Печерском суде Киева была избрана мера пресечения бывшему депутату от «Народного фронта», который в января 2016 года выстрелил в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.
Суд постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, розыск, олигархи, Зеленский
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