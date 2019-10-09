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Полный захват Украины, у Путина раскрыли дерзкий план: скандальное заявление
У Владимира Путина открыто угрожают Украине полной оккупацией
Как передает Politeka, очередное бредовое заявление прозвучало в эфире пропагандистского федерального телеканала «Россия 1».
В частности, топ-пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Москва не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на Донбассе
Более того, один из главных адептов Кремля нагло пригрозил, что границы Украины могут сузиться до территории Львовской области
Нелепые угрозы Владимир Соловьев стал озвучивать после заявления Вячеслава Ковтуна, который называет себя украинским экспертом. Тот, в частности, заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин якобы готов на компромисс с Украиной и на возвращение Киеву контроля над границей.
«Где вы увидели у Путина хоть слово про компромисс? Путин как раз бескомпромиссный. Никакого компромисса с вами нет и быть не может. Вам отдадут границу по Львовской губернии. И то максимум. Я не знаю, где вы увидели у Путина хоть что-то про компромисс. Где вы увидели у Путина хоть слово про то, что Украине отдадут границу?» – язвительно заявил топ-пропагандист РФ в эфире ток-шоу на федеральном телеканале.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Владимир Соловьев в эфире федерального телеканала открыто угрожает Украине оккупацией. На прошлой неделе один из главных российских пропагандистов заявил, что Кремль скоро дождется времени, когда якобы «трупы всех украинских патриотов будут плавать в реках».
К подобным угрозам одного из главных адептов Владимира Путина подтолкнули слова политического эксперта Андрея Окары о том, что в политическом сообществе Украины сейчас выжидают момента, когда позиции правящей партии «Слуга народа» и президента Владимира Зеленского резко ослабеют
«Сейчас в Украине есть любимая игра – сидеть и ждать, когда по реке проплывет «труп врага», – выдал Соловьев, сделав отсылку к известной китайской поговорке.
Топ-пропагандист России решил истолковать эту фразу по-своему и использовать для запугивания Украины расправами со стороны российско-оккупационных войск.
«Я правильно понимаю, что нам нужно сидеть и ждать, когда трупы нацистов поплывут по рекам? Укронацисты поплывут по рекам: бандеровцы в первом ряду, сторонники Шухевича во втором ряду, плывут-плывут, а мы так сидим и смотрим», – подытожил неадекватный Соловьев в эфире пропагандистского телеканала.
Теги: Донбасс, Путин, угроза, оккупация, захват
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