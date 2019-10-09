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Rozetka изменила выдачу заказов: как будет теперь
09.10.2019 08:47
Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов, пишет ITC.UA.
С заказов на сумме меньше 290 грн при самовывозе из розничных магазинов компании теперь взимается плата в размере 10 грн.
В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, так как много заказов не забирают.
«Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным», — заявили в компании.
В Rozetka подчеркнули, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать в почтоматах или мобильных точках выдачи.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Интернет, магазин, заказ, Rozetka.ua
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