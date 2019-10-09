Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Rozetka изменила выдачу заказов: как будет теперь

09.10.2019 08:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Rozetka изменила выдачу заказов: как будет теперь

Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов, пишет ITC.UA.

С заказов на сумме меньше 290 грн при самовывозе из розничных магазинов компании теперь взимается плата в размере 10 грн.

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, так как много заказов не забирают.

«Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным», — заявили в компании.

В Rozetka подчеркнули, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать в почтоматах или мобильных точках выдачи.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Интернет, магазин, заказ, Rozetka.ua
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх