Rozetka изменила выдачу заказов: как будет теперь

09.10.2019 08:47

Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов, пишет ITC.UA.

С заказов на сумме меньше 290 грн при самовывозе из розничных магазинов компании теперь взимается плата в размере 10 грн.

В пресс-службе Rozetka отметили, что ввели плату, так как много заказов не забирают.

«Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным», — заявили в компании.

В Rozetka подчеркнули, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать в почтоматах или мобильных точках выдачи.

Источник: https://from-ua.com