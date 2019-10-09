Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются

09.10.2019 21:33

О переговорах с Газпрому по новому транзитному контракту рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 9 октября, передает Диалог.UA.

Гончарук дал понять, что Москва рассчитывала на продление действия старого контракта на год, пока ей не удастся запустить свой газопровод "Северный поток - 2". Однако Киев от этого категорически отказался. "Нам это не подходит", - заявил глава правительства.

Он уточнил, что Украина намерена заполучить от Москвы новый долгосрочный договор по транзиту в Европу "голубого топлива". "Украина и наша газотранспортная система начинают работать по европейским правилам. Украина евроинтегрируется.

И это означает, что наши большие подобные компании должны работать по правилам, которые приняты в Европе", - заявил Гончарук. Он подчеркнул, что новый контракт будет соответствовать европейским правилам.

Премьер-министр подчеркнул, что переговоры с Газпромом по поводу нового контракта будут продолжаться, скорее всего, несколько месяцев. "Мы рассчитываем, что… их удастся завершить в этом году… Но как оно выйдет, посмотрим", - добавил Гончарук.



Источник: www.dialog.ua