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Украина нанесла "удар" по Газпрому - планы Москвы на контракт срываются
О переговорах с Газпрому по новому транзитному контракту рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге 9 октября, передает Диалог.UA.
Гончарук дал понять, что Москва рассчитывала на продление действия старого контракта на год, пока ей не удастся запустить свой газопровод "Северный поток - 2". Однако Киев от этого категорически отказался. "Нам это не подходит", - заявил глава правительства.
Он уточнил, что Украина намерена заполучить от Москвы новый долгосрочный договор по транзиту в Европу "голубого топлива". "Украина и наша газотранспортная система начинают работать по европейским правилам. Украина евроинтегрируется.
И это означает, что наши большие подобные компании должны работать по правилам, которые приняты в Европе", - заявил Гончарук. Он подчеркнул, что новый контракт будет соответствовать европейским правилам.
Премьер-министр подчеркнул, что переговоры с Газпромом по поводу нового контракта будут продолжаться, скорее всего, несколько месяцев. "Мы рассчитываем, что… их удастся завершить в этом году… Но как оно выйдет, посмотрим", - добавил Гончарук.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Газпром, Москва, контракт
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