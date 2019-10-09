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Украинцам рассказали, стоит ли ждать еще одного бабьего лета

09.10.2019 10:15
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Украинцам рассказали, стоит ли ждать еще одного бабьего лета

Вскоре погода вновь порадует жителей страны.

Несмотря на то, что в ближайшие дни будет достаточно прохладно, осадков не ожидается, а к концу недели в Украину придет тепло.

Со среды температура начнет расти. К воскресенью ее показатели достигнут +15 - +22 градусов в южной части страны и +12 - +16 на северо-востоке.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, тепло, бабье лето
 
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