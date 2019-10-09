В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда

09.10.2019 13:30

В честь Дня защитника Украины, а также на праздник Покрова Пресвятой Богородицы компания «Укрзализниця» назначает четыре дополнительных поезда. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, уже в ближайшие выходные пассажиры смогут путешествовать на дополнительных поездах из Киева в Ужгород, Хмельницкий, Рахов и Ивано-Франковск.



Также сообщается, что для удобства пассажиров будет назначен дополнительный региональный поезд из Фастова в Шостку. «В общем на праздники в самых популярных направлениях будут курсировать 13 дополнительных поездов», - рассказали в компании. Напомним, что уже ближайшие выходные в Украине будут длинными. Украинцы будут отдыхать 12, 13 и 14 октября. Ранее в компании «Укрзализныця» рассказали, что пассажиры чаще всего воруют в поездах.



С начала текущего года общая стоимость похищенного составила 400 тысяч гривен. В общей сложности в компании недосчитались почти 7 тысяч единиц инвентаря. При этом в пресс-службе напомнили, что пассажир не имеет права забирать с собой из поезда инвентарь, в том числе постельное бельё. В компании сообщили, что не досчитались 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.