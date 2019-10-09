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В Слуге народа планируют объединить области в регионы

09.10.2019 20:30
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В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны.

Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад.

В областях будет избираться глава исполнительных органов, а также префект. Его задача – контролировать работу органов исполнительной власти и ее решения.

Для реализации данного плана необходимо менять Конституцию, и только после этого принимать законы.

Изменение административно-территориального устройства в партии намерены обсудить с общественностью в конце ноября.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, область, регионы, Слуга народа
 
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