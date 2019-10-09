Последние новости раздела
- В Слуге народа планируют объединить области в регионы20:30
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим 19:45
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы19:03
- Зеленский подписал еще один важный закон18:47
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Если протесты будут нарастать, Украина может вернуться в начало 2014 года, когда страна была разделена пополам - Фесенко17:39
- Олигархи в агонии, Зеленский взялся за новую «жертву» после Пашинского: его фамилию знают все17:20
В Слуге народа планируют объединить области в регионы
09.10.2019 20:30
В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны.
Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад.
В областях будет избираться глава исполнительных органов, а также префект. Его задача – контролировать работу органов исполнительной власти и ее решения.
Для реализации данного плана необходимо менять Конституцию, и только после этого принимать законы.
Изменение административно-территориального устройства в партии намерены обсудить с общественностью в конце ноября.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, область, регионы, Слуга народа
Читайте также:
- Донецкая делегация готовится ко встрече с японскими инвесторами
- Донбасс готовится к проведению экономического форума и инвестиционного саммита
- Атлеты рвутся в Южную Корею
- На донецкий саммит приглашают представительную делегацию во главе с Януковичем и Медведевым
- В Волновахе открыли памятник "афганцам"
- В Донецкой области пройдет фестиваль творчества детей-инвалидов
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- У Зеленского озвучили три варианта развития событий на Донбассе16:38
- Видео стрельбы в Кременной: у Билецкого опубликовали ролик с места событий 16:25
- Яременко объяснил, что будет с боевиками Донбасса после разведения войск16:12
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В Слуге народа планируют объединить области в регионы20:30
- «Разведение войск внезапно отменили»: Боевики «ДНР» рассказали, что произошло в Петровском20:14
- В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины 20:00
- Путин переходит к "плану Б": финал для Украины будет очень плохим 19:45
- В ОРДО объяснили, можно ли ввозить через «таможню» кошек и собак19:30
- Сколько времени могут гостить родственники из других стран у жителей Донбасса19:15
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы19:03
- Зеленский подписал еще один важный закон18:47
- В ОРДЛО резко наращивают число членов «МГБ»: названа причина18:30
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период