В Слуге народа планируют объединить области в регионы

09.10.2019 20:30

В Украине могут появится регионы (объединение областей) и округа (объединение районов), что изменит административно-территориальное устройство страны.

Так, базовой административной единицей станет громада. Округ – объединение 10 – 15 громад.

В областях будет избираться глава исполнительных органов, а также префект. Его задача – контролировать работу органов исполнительной власти и ее решения.

Для реализации данного плана необходимо менять Конституцию, и только после этого принимать законы.

Изменение административно-территориального устройства в партии намерены обсудить с общественностью в конце ноября.

Источник: http://kr24.com.ua