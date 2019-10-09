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В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны

09.10.2019 15:10
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В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны

В партии «Слуга народа» намерены начать разработку законопроекта о легализации марихуаны. Депутат Евгений Кравчук отметила, что данная инициатива имеет широкую поддержку.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, регламентирующий легализацию медицинской марихуаны",

– отметила она.

Она также сообщила, что легализация будет не полной, так как в обществе до сих пор идут споры касательно этого вопроса. Законопроект, который разработают в ближайшие месяцы, будет регламентировать использование медицинской марихуаны.

"Документ уже готов, но еще не зарегистрирован. Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти",

– отметила она. 

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, законопроект, марихуана, легализация, Верховная Рада, Слуга народа
 
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