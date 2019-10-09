Главная / Новости / Украина / В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны
Последние новости раздела
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда13:30
- Из-за ошибки в 90-х тысячи украинцев могут остаться без пенсии13:20
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны
09.10.2019 15:10
В партии «Слуга народа» намерены начать разработку законопроекта о легализации марихуаны. Депутат Евгений Кравчук отметила, что данная инициатива имеет широкую поддержку.
"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, регламентирующий легализацию медицинской марихуаны",
– отметила она.
Она также сообщила, что легализация будет не полной, так как в обществе до сих пор идут споры касательно этого вопроса. Законопроект, который разработают в ближайшие месяцы, будет регламентировать использование медицинской марихуаны.
"Документ уже готов, но еще не зарегистрирован. Думаю, это в ближайшие месяцы может произойти",
– отметила она.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, законопроект, марихуана, легализация, Верховная Рада, Слуга народа
Читайте также:
- Верховная Рада запустила реформу прокуратуры от Зеленского - список изменений
- Украина создала Национальную гвардию (ВИДЕО)
- "Маски-шоу" больше не пройдут: Порошенко внес в Раду новый законопроект
- Кабмин предложил Раде изменить бюджет
- Стефанчук заявил, что все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения
- В Раду на рассмотрение могут подать законопроект о завершении АТО
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- Полиция не пропускает активистов, приехавших защищать Золотое13:00
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»12:48
- Представители ОБСЕ и ОРДО прибыли в район Петровского для наблюдения за процессом разведения сил11:48
- «Меняют тактику, или очередная хитрость Кремля?»: В пресс-центре ООС прокомментировали ситуацию на Донбассе09:50
- Из ОРДЛО массово бегут врачи, скоро оккупантов лечить будет некому 09:15
- ВАЖНО! Кабмин заменит перечень разрешенных товаров для провоза через КПП на Донбассе08:01
- «Это может привести к полной имплементации Минских соглашений»: в НАТО поддержали «формулу Штайнмаера»07:47
- Представители НВФ: Разведение сил в Петровском не состоялось16:00
- "Золотая" картошка и другие особенности урожая-201915:44
- В Украине планируют отменить трудовые книжки15:30
- В «Слуге народа» планируют внести в Раду законопроект о легализации марихуаны15:10
- Зеленский отправит Путина в нокаут, победа близка как никогда: «будут большие проблемы»14:48
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака14:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Чуть не началась драка: "Нацкорпус" прорвался через блокпост и уже едет в Золотое14:05
- В штабе ООС назвали населенные пункты, которые могут войти в «серую зону»13:40
- В октябрьские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда13:30
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов