В Украине планируют отменить трудовые книжки

09.10.2019 15:30

Правительство Украины намерено отказаться от ведения бумажных трудовых книжек уже до конца этого года.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в социальной сети Facebоok.

По его словам, вести обязательные трудовые книжки станет необязательным с 2020 года.

«Сегодня запускаем в работу законопроекты и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек», - сообщил министр.

Он отметил, что уже сейчас в бумажных трудовых книжках почти нет необходимости, так как все данные о трудовом стаже хранятся в электронной форме с 2000 года.

Именно эту информацию используют для расчета размера пенсии в Пенсионном фонде.

«Граждане смогут легко получить электронный документ о трудовом стаже в интернете. Этот документ они смогут предоставить работодателю, если ему важно проверить стаж соискателя из официальных реестров», - сообщил Дубилет.

Проверить подлинность документа работодатель сможет с помощью QR-кода.

Что касается стажа до 2000 года, то занести эту информацию в электронный реестр можно будет самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды.

При этом запрещать трудовые книжки правительство не будет. При желании можно будет просить своего работодателя делать в них записи и ставить штампы.

Ранее сообщалось о том, что в Украине хотят отказаться от пластиковых водительских удостоверений и заменить их на цифровые. Водителям не придется беспокоиться о забытых документах дома, а будет достаточно предъявить смартфон с удостоверением в электронном виде.

Источник: https://mrpl.city