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Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов

09.10.2019 17:02
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Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов

Президент Владимир Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня", - сказано в нем.

Согласно формату пресс-конференции, представители медиа будут задавать вопросы Зеленскому группами по 7-10 человек.

"Группы будут меняться каждые полчаса. Формироваться они будут по списку аккредитации. Каждое медиа получит в ответ на свое письмо подтверждение с указанным временем для встречи с Президентом", - говорится в сообщении.

При этом марафон будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса Президента.

Как сообщалось ранее, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого он записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

В сентябре Зеленский пообещал, что проведет полноценную пресс-конференцию для СМИ в октябре.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, президент, вопрос, журналисты
 
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