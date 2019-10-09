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За что у украинцев могут отобрать пенсию: подробности от Пенсионного фонда

09.10.2019 07:10
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За что у украинцев могут отобрать пенсию: подробности от Пенсионного фонда

В Украине вскоре начнется масштабная проверка пенсионеров. Однако уже сейчас чиновники находят тысячи нарушений и требуют вернуть полученные выплаты в бюджет.

Так, среди основных нарушений, например, теневая занятость. Социальную пенсию украинцы могут получать только в том случае, если они уже вышли из работоспособного возраста, а их доход меньше прожиточного минимума, пишет Обозреватель.

Однако на деле люди зачастую работают нелегально и при этом получают свою пенсию.

Выплаты мертвым душам. Иногда пенсиями пользуются и мошенники. Так, в Днепре в дело вмешалась даже прокуратура. Поскольку в процессе проверки Пенсионным фондом выяснилось, что кто-то присваивал деньги уже умерших пожилых людей. Таких историй в Днепре насобиралось сразу пять.

Из-за выезда за границу. В похожую историю попал и известный религиовед и бывший пленник боевиков Игорь Козловский. В прошлом году Пенсионный фонд прекратил выплачивать ему пенсию. Когда ученый пошел узнать, в чем дело, сотрудники фонда сказали, мол, они получили информацию от СБУ, что он пересекал границу Украины. А согласно постановлению Кабмина всем переселенцам, которые выезжают за границу, прекращают выплаты.

Пенсии по утрате кормильца для лжестудентов. Часто государство просит вернуть деньги украинцев, потерявших кормильца. Обычно это студенты вузов или училищ, которые получали пособие до 23 лет, поскольку кто-то из родных у них умер. Но когда заканчивают учебу или их отчисляют из учебного заведения, то они "забывают" сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, пенсионный фонд, пенсии
 
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