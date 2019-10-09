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"Золотая" картошка и другие особенности урожая-2019
Такого неурожая картофеля, как в нынешнем году, не было уже лет 10-15. По прогнозам аналитиков АПК, урожай будет приблизительно в 2,5 раза меньше, чем в 2018-м. Запад и север Украины, где картофель выращивают больше всего по стране, лишились части овощей из-за обильных дождей с градом. Позднее на плантациях начали стремительно развиваться характерные для культуры болезни. Что уцелело – выгорело на солнце.
Теперь о дачниках. Они выращивают около 98% картошки на своей земле. Не мудрено, что цены на второй хлеб во многом зависят от них: захотят ли они сбывать овощ оптовикам или предпочтут сами возить его на продажу ради большего навара? Не стоит забывать и о подходящих площадях для хранения урожая. Без таковых может быть много порчи. А это снова повлияет на цены.
Переписывать ценники торговцы имеют возможность и благодаря ажиотажу: так, на оптовых рынках картошку продают примерно по 10-12 грн, что в 3 раза дороже, чем в прошлом году. На обычных торговых площадках и в супермаркетах цены приближаются к 20 гривнам.
С прочими овощами из борщевого набора таких проблем, как с картошкой или как в прошлом году с луком и морковью, аналитики не прогнозируют. Учтя неурожай минувшего года, фермеры решили увеличить площади под лук и морковь примерно в 1,5 раза.
Несмотря на то, что нынешний год считается неурожайным, по некоторым культурам таки удалось достичь впечатляющих показателей. Урожай зерновых, сбор которых завершается, ожидают на уровне не менее 70 млн тонн. А урожай сорго, которое используется в качестве кормов и для технических нужд, уже второй год подряд тянет на мировой рекорд. Жаль только, что сорго в борщ не положишь...
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, подорожание, овощи, урожай, картофель
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