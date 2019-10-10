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«Десятки тысяч людей могут пострадать»: Ходаковский назвал опасность отвода войск на Донбассе
Экс-командир подразделения НВФ батальон «Восток» Александр Ходаковский в интервью пропагандистским СМИ заявил, что так называемые члены НВФ «народной милиции ЛДНР» не намерены отводить войска на определенных участках Донбасса.
Так, Ходаковский, после вчерашнего срыва разведения сил возле Петровского Донецкой области обвинил Украину в «провокациях» и отметил, что НВФ, также, не готовы к отводу войск на некоторых точках ОРДЛО:
«Есть участки, на которых наш отход принципиально невозможен, поскольку линия фронта пролегает по непосредственной границе городских агломераций. В случае попытки навязать отход на таких участках без учета мнения военных военные могут продемонстрировать настойчивость в донесении своей позиции вплоть до приостановки выполнения требования политического руководства об отводе сил. Но до сих пор не было прецедента, когда мнение военных в таких вопросах игнорировалось».
Кроме того, он добавил, что «любые отводы возможны только при обоюдном с Украиной согласии добиваться таким способом не формального исполнения предписаний, а достижения устойчивого мира». Ходаковский подчеркнул:
«Поскольку в своем развитии процесс отведения повлечет за собой появление зон с гражданским населением, которое окажется между враждебными силами и станет заложником ситуации. Если мир будет формальным, десятки тысяч людей могут пострадать от действий военных».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Ходаковский
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