Долгое бабье лето: синоптик порадовал свежим прогнозом

10.10.2019 14:08

Во второй декаде октября в Украине начнется «бабье лето», которое продлится долго.

Как пишет replyua.net, об этом в комментарии «Обозревателю» заявил начальник Национального гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида. «Уже с сегодняшнего дня началось потепление, оно продолжится и будет продолжительным, и его можно назвать бабьим летом. В указанный период максимальные температуры днем могут достигать 20 градусов, а на юге даже 25 градусов», – сообщил он. Кроме того, главный синоптик страны отметил, что «бабье лето» в Украине может продлиться до 20-х чисел текущего месяца.



«В 20-х числах - 22, 23 и 24 октября - мы прогнозируем волну холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она станет причиной понижения даже дневной температуры до 8-10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях», – пояснил Кульбида.



Эксперт также подчеркнул, что сейчас сложно сказать, сколько именно продолжится этот период, так как используемые для прогнозирования модели позволяют оценивать состояние погоды только на 15 дней вперед. Напомним, ранее синоптики прогнозировали начало потепления в Киеве с сегодняшнего дня.