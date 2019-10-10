Готов уйти с поста: Зеленский сделал резонансное заявление прессе

10.10.2019 21:48

Протесты против "формулы Штайнмайера" - это прежде всего реакция людей не отсутствие коммуникации с президентом. Зеленский признал свою ошибку и сказал, что впредь он не допустить такого со своей стороны. Однако глава государства отметил, что "формула Штайнмайера" это те обязательства, которые еще Петр Порошенко взялся выполнять, но не выполнил.

Зеленский отметил, что в организации протестов на Майдане очевиден организационный след Порошенко, который забыл, что он не президент, и за счет этих протестов пытается изменить свой статус. Хотя с другой стороны, его непринятие реалий говорит о том, что у экс-президента амбиции остались прежними и это проблемы на физиологическом уровне.

Также Зеленский подчеркнул, что его народ избрал, прежде всего, для прекращения войны. И если люди захотят, чтобы гарант сложил полномочия, он это сделает и не допустить кровопролитие, которое было в 2014 году. Однако люди должны понимать, что тогда им придется выбирать из того что есть, а политический рынок Украины, мягко говоря, не идеален.

Источник: https://from-ua.com