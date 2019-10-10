Префекты и ликвидация областей: у Зеленского задумали масштабную реформу Украины

10.10.2019 09:45

О планах "слуг народа" по новой реформе рассказал зампредседателя фракции СН Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Диалог.UA.

Корниенко пообещал "выйти на проект нового административно-территориального устройства Украины" уже к концу ноября нынешнего 2019 года.

Разработана "дорожная карта", которая позволит довести до конца децентрализацию в стране. Так, власти намерены укрупнить громады. В этом, отметил Корниенко, Киеву активно помогают европейские партнеры. Следующим этапом станут выборы.

"Нам необходимо привести обновленный политический класс на местном уровне", - сообщил представитель СН. С его слов, партия намерена применить метод, который был на парламентских выборах, - не брать в списки "старую" власть - действующих депутатов городских советов.

В ходе реформы области отойдут в прошлое, уверяет Корниенко. "Будут регионы, состоящие из областей и Республики Крым", - рассказал "слуга народа". "Громада – это база. Районы будут укрупнены в 100 округов, в которых даже не будет избранной власти, потому что нет административных полномочий.

Будет префект, в ведении которого – 10-15 громад его округа", - уточнил Корниенко. С его слов на уровне области будет некий исполнительный орган областного совета. Его главу будут избирать депутаты данного органа.

Параллельно с ним будет работать некий префект, назначенный президентом по представлению Кабмина. Его главным заданием станет координация работы исполнительной власти и органов местного самоуправления.



Источник: www.dialog.ua