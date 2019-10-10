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Пресс-марафон Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский весь день будет отвечать на вопросы журналистов
Пресс-марафон с президентом Украины состоится сегодня, 10 октября, в Киеве.
В Офисе президента вчера днем, 9 октября, анонсировали встречу Зеленского с журналистами в формате пресс-марафона, который продлится в течение всего дня.
Как пояснили в ОП, в Kyiv Food Market Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов: представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.
Отметим, накануне президент Украины провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Зеленскькы раскрыл карты — о чем говорилось в кратких переговорах лидеров стран.
«Глава Украинского государства высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ», — говорится в сообщении ОП.
Кроме того, стороны обсудили, прежде всего, переговоры нормандского формата. Так, по словам главы украинского государства, Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины:
«Мы используем предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», — заявила Меркель в ходе разговора.
Владимир Зеленский сообщил канцлеру о ситуации с безопасностью на Донбассе:
«Речь шла о разведении сил вблизи Петровского и Золотого, а также ходе работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской».
Как сообщалось ранее, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе не начался в понедельник, поскольку были нарушения перемирия. С таким заявлением глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил в понедельник, 7 октября.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, пресс-конференция, онлайн трансляция, Зеленский
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