Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах

10.10.2019 11:04

Обеспечение доступности социальных сервисов – одна из важнейших задач Министерства социальной политики.

"Мы должны создать максимально удобные фронт-офисы, которые быстро будут помогать людям на местах", - пояснила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Отмечается, что будет продолжаться создание удобных офисов, в которых можно будет оказать помощь людям сразу.

Кроме того, сохраниться практика проведения различных мероприятий и наработка нормативных актов.

21 ноября 2019 года состоится форум, на котором будут обсуждаться проблемы социальной сферы с представителями городов.

Источник: http://kr24.com.ua