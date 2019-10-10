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Украинцам существенно облегчат жизнь: в Минсоцполитики рассказали о социальных сервисах в городах
10.10.2019 11:04
Обеспечение доступности социальных сервисов – одна из важнейших задач Министерства социальной политики.
"Мы должны создать максимально удобные фронт-офисы, которые быстро будут помогать людям на местах", - пояснила министр социальной политики Юлия Соколовская.
Отмечается, что будет продолжаться создание удобных офисов, в которых можно будет оказать помощь людям сразу.
Кроме того, сохраниться практика проведения различных мероприятий и наработка нормативных актов.
21 ноября 2019 года состоится форум, на котором будут обсуждаться проблемы социальной сферы с представителями городов.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, сервис, Минсоцполитики
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