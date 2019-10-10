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Усика ожидает ключевое событие в карьере: где и когда смотреть дебют украинца в супертяжах
Стало известно, на каком канале смотреть прямую онлайн видео трансляцию боя Усик — Уизерспун
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в предстоящем бою дебютирует в супертяжелом дивизионе, сообщает Politeka.
Изначально первый поединок в хэвивейте должен был состояться еще в мае против Карлоса Такама, но выход в ринг пришлось отложить до осени из-за травмы украинца. Позже стороны и вовсе не смогли договориться о бое, после того как камерунец подписал контракт с другой промоутерской компанией.
Со второй попытки организовать дебют Александра Усика в супертяжелом дивизионе без проблем также не удалось. Будущего соперника Тайрона Спонга за несколько дней до выхода в ринг поймали на применении запрещенных веществ, из-за чего команде украинца пришлось в срочном порядке искать замену нидерландцу, которой стал 38-летний американский боксер Чазз Уизерспун.
Бой Усик — Уизерспун состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США и станет для украинского боксера долгожданным дебютом в супертяжелом дивизионе.
Поединок Александра Усика и Чазза Уизерспуна в прямом эфире в Украине будет показан на телеканале Интер в рамках программы Большой бокс.
Начало трансляции запланировано на 04:30 по киевскому времени в воскресенье, 13 октября. Сам выход боксеров в ринг состоится ближе к 06:00.
Также бой будут транслировать стриминговая платформа DAZN и британский канал Sky Sports.
Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик высказался о том, что его мотивирует переходить в супертяжелый дивизион.
Украинский боксер признался, что существует много критиков, которые не советуют ему переходить в супертяжи, но он не обращает внимания на их советы.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, спорт, Александр Усик, боксер
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