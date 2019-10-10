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В МИД РФ заявили, что не допустят пересмотра решений нормандского формата

10.10.2019 16:49
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В МИД РФ заявили, что не допустят пересмотра решений нормандского формата

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не допустит пересмотра решений нормандского формата. Об этом сообщают росСМИ.

По словам министра, Россия отвергает обвинения в затягивании нормандского саммита.

«Есть ощущение, что украинская сторона требует проведения нормандского саммита, чтобы пересмотреть договоренности предыдущих встреч лидеров России, Украины, Германии и Франции. Это будет просто ударом по репутации «нормандской четверки, и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», — заявил Лавров.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Российская Федерация, МИД, нормандский формат
 
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