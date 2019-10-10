В Украине может появиться Мариупольская область?

10.10.2019 18:47

Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту.





«С целью упорядочения административных связей между отдельными населенными пунктами, создания условий для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления и обеспечения социальной защиты населения изменить существующие границы Донецкой и Луганской областей и сформировать Северодонецкую и Мариупольскую области", - пишет автор петиции Виктор Грузин.

Границы областей, по его словам, нужно определить по линии разграничения.