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В Украине может появиться Мариупольская область?

10.10.2019 18:47
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В Украине может появиться Мариупольская область?
Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту.

«С целью упорядочения административных связей между отдельными населенными пунктами, создания условий для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления и обеспечения социальной защиты населения изменить существующие границы Донецкой и Луганской областей и сформировать Северодонецкую и Мариупольскую области", - пишет автор петиции Виктор Грузин.
 
Границы областей, по его словам, нужно определить по линии разграничения.
Источник: https://mrpl.city 


Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, область
 
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