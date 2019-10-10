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В Украине может появиться Мариупольская область?
10.10.2019 18:47
Владимиру Зеленскому предлагают поделить территорию Донбасса на две области - Мариупольскую и Северодонецкую. Такое обращение появилось на сайте петиций Президенту.
«С целью упорядочения административных связей между отдельными населенными пунктами, создания условий для эффективного осуществления полномочий органами местного самоуправления и обеспечения социальной защиты населения изменить существующие границы Донецкой и Луганской областей и сформировать Северодонецкую и Мариупольскую области", - пишет автор петиции Виктор Грузин.
Границы областей, по его словам, нужно определить по линии разграничения.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, область
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