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В Украине появятся частные поезда, - глава УЗ
10.10.2019 15:15
Глава АО "Укрзализниця" Евгений Кравцов сообщил, что в Украине планируют запустить поезда, которые находятся в частной собственности. Компания предусматривает запуск локомотивов на убыточных маршрутах.
О данной инициативе задумывался еще бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян. По словам Кравцова, от профильного министерства уже получено задание подготовить пилотный проект по внедрению частной тяги на определенных направлениях до конца 2019 года.
Частники, которые развернут деятельность на украинской железной дороге, сами смогут определять цену перевозок. Но соответствующие маршруты бизнесменов-железнодорожников должны быть согласованными с государственными структурами.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця
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