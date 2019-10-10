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В Украине стартует новый метод образования в формате онлайн: начнут с «урока мужества»
Министерство образования и науки совместно с Министерством обороны проведут для школьников онлайн-встречу с участием Героя Украины Игоря Гордийчука.
Об этом сообщает Министерство образования и науки. передает Укринформ.
"10 октября 2019 года МОН совместно с Минобороны впервые проведут в Украине “Урок мужества” в формате онлайн. Мероприятие состоится при участии Героя Украины Игоря Гордийчука. К уроку смогут присоединиться школьники, студенты и все желающие", - говорится в сообщении
Урок стартует в 14:00.
Как отмечается, такие встречи с выдающимися военными планируется проводить ежемесячно в течение учебного года.
В частности, на "Уроках мужества" будут говорить об украинской армии, подвигах военных и др. Кроме этого, планируется знакомить зрителей с отечественными военными заведениями высшего образования.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, образование, онлайн
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