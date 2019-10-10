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Вместо Ленина – Порошенко: "декоммунизация" в Запорожье удивила всю Украину

10.10.2019 07:48
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Вместо Ленина – Порошенко: "декоммунизация" в Запорожье удивила всю Украину

В Запорожье декоммунизировали очередной памятник Ленину, которого, по словам уже бывшего директора института Нацпамяти, уже как бы и не было - якобы последний снесли еще год назад. Этот, впрочем, не снесли и даже не продали, как иные, на зарплату коммунальщикам - этот просто взамен головы вождя мирового пролетариата обзавелся другой головой.

Местные жители и гости территории базы отдыха, где стоит этот "шедевр", до сих пор спорят, в кого именно "декоммунизировали" Ленина. Местное издание, однако, утверждает, что Ильича переделали в памятник Порошенко. В Сети с этим не согласны, причем, подавляющее число несогласных - приверженцы Порошенко. По их мнению, их лидер выглядит более привлекательно.

Столь радикально обновленный памятник находится на территории база отдыха "Скиф", которая расположена напротив острова Хортица. Памятник не только снабдили новой головой, но и слегка переодели, надев на него черный костюм, на лацкане которого нарисовали герб Украины.

from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Запорожье, памятник, Ленин, Порошенко, декоммунизация
 
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