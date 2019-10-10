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Зеленский и Меркель провели телефонный разговор
10.10.2019 08:46
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провели телефонный разговор и обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Так, дипломат отметил:
«Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров — наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телефон, разговор, Меркель, Зеленский
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