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Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

10.10.2019 08:46
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Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня провели телефонный разговор и обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Так, дипломат отметил:

«Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров — наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телефон, разговор, Меркель, Зеленский
 
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