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Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции

10.10.2019 21:30
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Зеленский побил мировой рекорд по длительности пресс-конференции

В четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

Об этом заявил представитель Национального реестра рекордов.

В ходе пресс-марафона Владимира Зеленского в Киеве, к нему подошел представитель Национального реестра рекордов и вручил сертификат.

Как отметил он, по факту это самая продолжительная конференция президента в мире.

«Ничего не предвещало такого действа до того момента, как в 5 часов нас коллеги-журналисты не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу. Я не побрит, что подтверждает то, что мы не готовились. Уже сейчас пресс-конференция длится больше 8 часов. И рекорд, не буду говорить, чей, превышен как минимум на 45 минут. И, судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до 9−10, наверное, работать», — отметил эксперт.

Таким образом Зеленский побил рекорд президента Беларуси Александра Лукашенко в феврале 2017 года, когда он отвечал на вопросы журналистов 7 часов 21 минуты. Президент РФ Владимир Путин общался с журналистами 4 часа 40 минут. В США, конгрессвумен от Юты Энид Уолхолтц в 1995 году общалась с прессой более 4,5 часов.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, пресс-конференция, рекорд, Зеленский
 
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