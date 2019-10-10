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Зеленский поставил жесткий ультиматум Раде, «иначе не будет»: что ждет слуг народа
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое будущее ждет Верховную Раду
Как передает Politeka, об этом он заявил во время пресс-марафона, который проходит сегодня на Kyiv Food Market
Так, глава государства поставил ультиматум Верховной Раде и дал народным депутатам два года на принятие жизненно важных для Украины законов.
Более того, президент Владимир Зеленский признал, что общение среди народных депутатов касательно всех законопроектов проходит очень долго.
«Все лидеры стран аплодировали той скорости, с которой мы работаем… Все они знаю, что если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Это прошли все страны мира. Поэтому я говорил депутатам Рады, лучше в первом чтении принять закон, потом на комитетах убрать все ошибки», – подчеркнул глава государства.
Подытоживая, Владимир Зеленский заметил, что если будет какая-то принципиальная ошибка, то он готов вернуть законопроект обратно в Верховную Раду.
«Но вы его уже приняли. Уже шаги пошли. Это правильно, иначе не будет работать страна», – резюмировал он, отвечая на вопрос журналистов на пресс-марафоне.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский жестко прошелся по арестованному Сергею Пашинскому. Об этом он заявил журналистам во время пресс-марафона. Зеленский отметил, что люди жалуются — «весна прошла, уже осень — посадок нет», и дал правоохранителям время до 1 ноября показать результат в расследованиях по коррупционерам
Отдельно он прошелся по экс-нардепу Сергею Пашинскому. Журналисты спросили, почему его арестовали за бытовое преступление, тогда как к нему много вопросов по коррупции.
«Выйдите на улицу и спросите — Пашинский — бандит, или нет?». Спросите людей, у всех! Я даю вам 100% — 100 людей спросите, 100 людей скажет «да». Вы просто скажете — «за что его?»… Я не влияю? Не влияю!», — заявил Зеленский.
Теги: Донбасс, президент, ультиматум, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
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