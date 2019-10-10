Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

10.10.2019 12:15

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заявил, что не знает, возможна ли его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам главы государства, «все против» его встречи с Путиным.

«Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну», — заявил Зеленский.

Источник: https://donpress.com