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Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
10.10.2019 12:15
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона заявил, что не знает, возможна ли его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам главы государства, «все против» его встречи с Путиным.
«Встречаться мы можем в двух форматах: нормандский формат и прямая встреча с президентом РФ. Об этой встрече, прямой, никто не говорит, потому что все против. Я не знаю, возможно ли это. Я знаю, что эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну», — заявил Зеленский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Зеленский
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