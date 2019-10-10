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Зеленский рассказал, при каких условиях уволит Авакова
10.10.2019 15:48
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков находится в должности на испытательном сроке до конца года.
Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего пресс-марафона.
«По поводу Авакова. Я ничего ему не должен. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, там много новых людей. Я всем министрам сказал — реальные дела принесите нам до конца года — не будет, то мы всех уволим», — сказал Зеленский.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, увольнение, Аваков, Зеленский
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