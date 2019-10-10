Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ, который устанавливал полный контроль главы государства за оперативной деятельностью Министерства иностранных дел.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента, передает Апостроф.

Согласно президентского указа №513, который действовал со времен президента Ющенко, глава МИД не имел права самостоятельно осуществить ни одного значимого назначения. Все кадровые решения, вплоть до на назначение руководителей управлений МИД, требовали "согласования с президентом". Фактически этим согласовыванием занимались внешнеполитические советники президента, из-за чего их вес и влияние был даже выше, чем у министра.

Новым указом президент Зеленский оставил необходимость предварительно согласовывать с главой государства только кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя министра иностранных дел и генконсула Украины.