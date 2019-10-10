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Жесткий удар ждет украинских водителей, цены на бензин взлетят: «Россия прекратила…»
В сентябре в Украине стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза почти не изменилась по сравнению с августом
Однако в октябре цены могут резко подскочить, прогнозируют эксперты, пишет autonews.
Стоимость горючего в нашей стране зависит главным образом от трех факторов. Первое — цена нефтепродуктов на границе. Второе — акциз. Третье — курс гривны.
На увеличение стоимости дизельного топлива влияет то, что его поставляют в Украину сейчас меньше, чем раньше. Россия практически прекратила поставки. Беларусь делает это с заметными перебоями. Остается только морской путь, но одесский порт не может справиться с увеличением количества танкеров.
Рост стоимости бензина в Украине может произойти из-за его подорожания на границе, хотя с его поставками проблем нет.
Укрепление гривны должно было привести к снижению стоимости горючего, но из-за роста цен на границе (а мы импортируем большинство нефтепродуктов) ценники на стелах остались на уровне, который сформировался в середине сентября.
«Если бы не внутренние проблемы, цены, может, и снизились бы, чтобы стимулировать спрос. Но проблемы с поставками остаются, и трейдеры их закладывают как риски в цену. Поэтому мы видим медленный рост, который, скорее всего, продолжится в октябре», — рассказал аналитик Геннадий Рябцев.
Как известно, недавно глава государства призвал владельцев незаконных АЗС свернуть свою деятельность в течение нескольких дней. Он анонсировал масштабные проверки теневых заправок на встрече со студентами Острожской академии в Ровно.
«В Ривненской области работает много, скажем так, «теневых» АЗС, незаконных. Хочу им передать такой сигнал: пожалуйста, прекратите это делать в ближайшие дни. Потому что за этим мы будем не просто внимательно следить и, чтобы корректно выразиться в стенах этого университета, без нецензурных слов, «ограничивать вас в ваших свободных днях в Украине», — сказал тогда он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, цена, водитель, бензин
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