Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ

11.10.2019 12:06

Одной из задач украинской власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги. Об этом 10 октября в ходе пресс-марафона заявил президент Владимир Зеленский, передает from-ua.

«Международный валютный фонд требует, чтобы были рыночные цены на газ для населения. Для нашей страны — это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы их уменьшаем. Это и есть наша задача. Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством, и мы договаривались: если мы откроем рынок и если у нас будут рыночные цены, процент на оплату коммунальных тарифов от дохода семьи должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям», - сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться.

«Человек никогда не будет платить 50-80% от своего дохода или дохода семьи за «коммуналку». Мы работаем над некоторыми вещами, чтобы тарифы уменьшились», - подчеркнул президент.