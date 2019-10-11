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"Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление нового министра образования Украины Анны Новосад о переходе всех русскоязычных школ страны на государственный язык обучения.
Зеленский попытался обойти острый вопрос, который вызвал истерику в Кремле и пропагандистских СМИ России, передает Диалог.UA.
В четверг, 10 октября, Зеленский провел нашумевший пресс-марафон. Там он поговорил приблизительно с 300 журналистами, отвечая на их самые острые вопросы. Один из них касался языковой темы. Так, президента попросили прокомментировать недавнее заявление министра Новосад о том, что уже в 2020 году все русскоязычные школы перейдут на государственный язык обучения - украинский. "Для меня вопрос языка не является приоритетным", - заявил на это украинский лидер. Он также заявил о планах тщательно расспросить Новосад о том, что она имела в виду под своим заявлением и будут ли переведены частные школы на украинский язык обучения. "Я спрошу госпожу министра", - заверил Зеленский. Он также дал понять, что не очень доволен заявлением Новосад, так как "вопросы языка очень расшатывают общество". "Я бы так не делал, как она делает", - заявил Зеленский.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, министр, образование, СМИ, украинский язык, русский язык, школы, Зеленский
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