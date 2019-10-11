"Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского

11.10.2019 13:22

Президент РФ Владимир Путин возложил вину на украинского коллегу Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической воли".

Путин, по всей видимости, снова пытается взять "на слабо" Зеленского, передает Диалог.UA. ВСУ и гибридная армия РФ уже третий день подряд не могут произвести разведение у Петровского и Золотого. Причиной тому стало нарушение террористами главного требования - соблюдения режима тишины под Золотым в течение 7 дней. Это подтвердил на пресс-марафоне сам Зеленский. На следующий день, 11 октября, Путин констатировал срыв разведения еще до того, как об этом было публично заявлено. Сделал он это на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде. Агрессор представил свою версию произошедшего, а также обвинил в произошедшем лично украинского президента. "Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных "республик" "ЛНР", "ДНР" дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали там белую ракету, сигнал отвода - белая ракета. Пускают. С той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит", - выдал Путин. Он попытался "взять на слабо" Зеленского заявлением, что у того якобы нет "политической воли", чтобы разобраться с проблемой.