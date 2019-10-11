- "Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского13:22
- «Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины13:02
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ12:09
- Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ12:06
- Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака11:42
- Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето11:25
- Странное заявление президента Украины: "Я покупаю сыр за 58 гривен"11:09
- Станица Луганская: вот как Украина заботится о своих гражданах, и что делают боевики "ЛНР08:32
- Пушилин раскритиковал Зеленского, «как политика»08:09
"Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского
Президент РФ Владимир Путин возложил вину на украинского коллегу Владимира Зеленского за срыв разведения сил под Петровским и Золотым. Он открыто заявил, что у лидера Украины якобы нет "политической воли".
Путин, по всей видимости, снова пытается взять "на слабо" Зеленского, передает Диалог.UA. ВСУ и гибридная армия РФ уже третий день подряд не могут произвести разведение у Петровского и Золотого. Причиной тому стало нарушение террористами главного требования - соблюдения режима тишины под Золотым в течение 7 дней. Это подтвердил на пресс-марафоне сам Зеленский. На следующий день, 11 октября, Путин констатировал срыв разведения еще до того, как об этом было публично заявлено. Сделал он это на заседании Совета глав СНГ в Ашхабаде. Агрессор представил свою версию произошедшего, а также обвинил в произошедшем лично украинского президента. "Вот, что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак президент действующий не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Ну, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит. Вот представители непризнанных "республик" "ЛНР", "ДНР" дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, ракету пускали там белую ракету, сигнал отвода - белая ракета. Пускают. С той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит", - выдал Путин. Он попытался "взять на слабо" Зеленского заявлением, что у того якобы нет "политической воли", чтобы разобраться с проблемой.
Теги: Донбасс, Путин, критика, Зеленский
- Путин разрешил отправлять военных наемников воевать за пределы России
- Сети взорвала новость о "пионерах Путина"
- Турчинов: Путин сам признался, что Россия воюет на Донбассе
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы
- Сети в восторге: Путин, Лавров, Шойгу, Кадыров и другие в календаре«Белое солнце пустыни-2016»
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- Обстрелы в Дебальцево: О прекращении огня и речи не идет09:28
- "Есть только один сложный вопрос", - Зеленский о выборах на Донбассе09:10
- Ясиноватский район под обстрелом: тяжелые «прилеты» на Господаре08:51
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- "Он не может", - Путин резко раскритиковал Зеленского13:22
- Программист создал "постапокалиптическую" ОС13:20
- «Прошу вас поддержать»: Лукашенко выступил с обращением к СНГ из-за Украины13:02
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- Когда Украина восстановит авиарейсы в Россию: Зеленский дал четкий ответ12:09
- Что будет с тарифами на коммуналку? Зеленский дал честный ответ12:06
- Гороскоп соблазнительниц: как покорить любого мужчину в зависимости от знака Зодиака11:42
- Синоптик рассказала, когда в Украину вернется бабье лето11:25
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- Как снять стресс за одну минуту: три способа12:31
- Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов09:01
- Напитки, которые нужно пить при простуде07:30
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО