- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Азаров рассказал, кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана16:12
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Найем неожиданно похвалил Зеленского за смелый шаг, на который не решился Порошенко15:38
- В 18 областях Украины начался отопительный сезон15:30
Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги
Журналисты изучили предсказания слепой провидицы и проанализировали, какие из них сбылись, а какие канули в лету.
Ванга шокировала многих своими способностями, она сделала много громких заявлений, предсказала войны и катаклизмы. Те, кому удалось с ней пообщаться, рассказывали, якобы Ванга видит человека насквозь. Однако далеко не все пророчества провидицы сбились. Рассказываем, что все-таки воплотилось в жизнь, пишет from-ua.
Например, во время войны Ванга предсказала, что советский народ одержит победу над Гитлером в 1945 году. Это пророчество действительно сбылось, хоть сами немцы в него и не верили.
В 1952 году Ванга сообщила, что Сталин умрет ровно через год. Революционеру прогноз не понравился и он приказал арестовать болгарку. Но пророчество оказалось правдивым. Так, в 1953 году политик скончался.
В 1980 году Ванга предсказала гибель подводной лодки «Курск». Она сообщала, что весь мир будет оплакивать эту трагедию. Пророчество также сбылось. Спустя 20 лет после предсказания «Курс» затонула.
Провидица сообщала, что брак погубит принцессу Диану. В 1966 году супруга принца Уэльского попала в аварию и скончалась.
Также Ванга предсказала, что «железные птицы» погубят братьев-американцев, и погибнут невинные люди. Так, в 2001 году террористы направили самолеты в башни-близнецы. Этот день не забывается до сих пор.
Ванга предсказала даже правление Зеленского. Болгарка сообщила, что сначала будет править Петр Порошенко, а затем придет «зеленый господарь».
Теги: Донбасс, Ванга, предсказание, Зеленский
- Вся правда о предсказаниях Ванги
- Эти подарки категорически нельзя принимать
- Смертельный астероид близко: сбывается пророчество Ванги и Матроны на 2019 год
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- В Станиці Луганській замінували адміністрацію і автостанцію14:23
- Мариупольский флот готовится к зиме13:41
- Войне конец? Депутаты готовы принять знаковое решение12:37
- "За стакан водяры": в сети высмеяли бесплатные концерты Чичериной на Донбассе12:31
- «Люди уходят, ситуация критическая»: в ОРДО разваливаются металлургические предприятия 10:42
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту10:36
- Войска РФ убили одного бойца ВСУ, в то время как Зеленский обсуждал отвод войск на пресс-марафоне10:11
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: Меньше всего авто сегодня на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- "Я бы так не делал", - Зеленский "отчитал" Новосад из-за языка20:02
- Предсказала президентство Зеленского: сбывшиеся предсказания Ванги19:41
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве19:22
- Разведение сорвано - РФ и террористы "Л/ДНР" выставили Украине ультиматум19:01
- «Максимум три дня»: СМИ пишут, что Заворотнюк в состоянии сопора18:27
- В Кремле отреагировали на идею Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского на саммите СНГ18:06
- На Донетчине из-за политических разногласий жестоко убили 21-летнюю девушку17:51
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Не массы разочаровавшихся граждан - Ярош объяснил, кто решает судьбу Украины17:06
- Аллергия на слово капитуляция: Зеленский сделал заявление16:50
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- Стоматологи рассказали, как правильно чистить зубы22:32
- Кактус в квартире: вот что советует фэн-шуй18:28
- Врачи объяснили, кому нельзя есть пельмени11:35
- Домашние средства, способные предотвратить простуду09:15
- Почему горят щеки: врачи назвали причины18:15
- Эксперты рассказали о грядущей эпидемии гриппа в Украине18:00
- Названы продукты, способствующие омоложению организма14:15
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»
- В МинВОТ анонсировали ряд изменений для жителей ОРДЛО