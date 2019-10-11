Сказка о президенте-реформаторе Зеленском закончилась на его пресс-марафоне - Фурса

11.10.2019 15:07

Смелым реформаторским планам президента Владимира Зеленского, в том числе с земельной реформой, вынес приговор экономический аналитик Сергей Фурса, который публично констатировал провал надежд на быстрые изменения в стране, которых все ждали от новой власти.

Аналитик Сергей Фурса признался, что поверил в реформаторские способности президента Владимира Зеленского, который избрался на популистической повестке, когда он в сентября огласил крайне решительные планы, которые могли действительно изменить страну, пишет Диалог.UA, ссылаясь на его "Фейсбук". Эти планы были очень оптимистично восприняты инвестиционным сообществом. И прогнозы в 40% роста ВВП на этом фоне уже не выглядели фантастикой в том случае, если бы реализовали заявленные реформы. Но популист в итоге победил в президенте реформатора. Реформатор – это тот человек, который меняет страну, даже если общественное мнение против изменений. Потому что знает, что против любой настоящей реформы будут протесты. Популист – это тот, кто идет на поводу у общественного мнения, лишь бы сохранить свой высокий рейтинг. И его рейтинг – это самоцель, а не способ проводить необходимые изменения. Сказка о президенте реформаторе закончилась на его пресс-конференцией, которая была прекрасно по форме, но оказалась ужасной по содержанию. В первую очередь мы можем констатировать, что президент слил земельную реформу. При этом, сделал это ссылаясь на манипулятивный опрос общественного мнения. Под давлением заинтересованных в дешевой земле сторон (фермеров, аграриев, Коломойского) президент отошел от парадигмы эффективной либеральной модели и предлагает теперь запустить гибрид, подразумевающий запрет на покупку земли юридическими лицами с иностранными бенефициарами. Фактически, земельная реформа сейчас повторяет судьбу приватизации 90-х. Приватизация была нужна и это было важной реформой. Но вместо продажи на открытых аукционах и привлечении инвесторов было решено создать отечественный гибрид, в результате которого заводы растащили олигархи, а инвестиции так и не пришли. И людей, конечно же, кинули. То же самое произойдет и сейчас. Вместо сигнала для всего мира о том, что инвесторов в Украине ждут мы дадим им обратный сигнал. Конкуренция будет ограничена. А значит цена будет низкой. Как результат, собственники паев, которые 17 лет не могли реализовать свое право собственности и получали минимальные арендные платежи, столкнуться с ситуацией, когда продать землю они смогут только по низкой цене. Или должны будут ждать 2024 года. Какая часть из тех людей, кто уже потерял надежду, решит продать по любой цене? Может быть большая. Кто заработает в результате такой модели? Перекупщики, украинские олигархи и прочие плохие парни, которые скупят землю дешево и потом продадут ее дорого. Когда полностью откроют рынок. Но уже потом. В итоге, позитивный эффект от реформы почувствуют не миллионы собственников паев, а хитрые дельцы с украинским паспортом (наличие паспортов Кипра или Израиля им точно не будет мешать). Низкая цена земли, отсутствие инвестиций и конкуренции приведет к тому, что эффект для экономики будет минимальный. А значит нельзя говорить о нескольких процентах роста ВВП только от земельной реформы или миллиардах долларов дополнительных инвестиций ежегодно. Нельзя будет говорить о росте эффективности сельского хозяйства, повышения урожайности и пр. Можно забыть о росте экономики на 40% за 5 лет. В общем, чудо отменяется. При этом, не так важно, пошел президент на поводу у агрессивных фермеров или послушался Коломойского, который первым запустил волну «не дадим иностранцам купить святую украинскую землю». В любом случае это уже не дает считать его реформатором. Каждая из причин плоха, просто диагноз разный. Но он не отменяет факта, что стремительные реформы можно считать завершенным. Реформы так не работают. Вы либо реформируете экономику, либо идете на поводу у общественного мнения. Вы либо боретесь с олигархами, либо выполняете любую их прихоть. Земельная реформа могла стать сигналом для инвесторов и запустить ускоренный рост экономики. А вместо этого она дала совсем другой сигнал. И тоже достаточно понятный. Месяц решительных реформ можно считать законченным. И как вишенка на торте мы услышали на пресс-конференции, что позиция президента совпадает с позицией Коломойского и по национализации Приватбанка. Это тоже мало помогает реформам, потому что грозит разрушить сотрудничество с МВФ. А без сотрудничества с МВФ страна будет думать не о реформах, а о том, как бы выйти из кризиса. Не говоря уже о том, что трудно считаться одновременно и реформатором и соучастником олигарха по ограблению налогоплательщиков на 5,5 млрд долларов. А вывод один: чудес не бывает. Также положительные и негативные впечатления и выводы о громком пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского в Киеве озвучил авторитетный журналист и публицист Юрий Бутусов, акцентировав вникание в вопросы Донбасса и ПриватБанка. Напомним, что длительной пресс-конференцией президента Украины Владимира Зеленского остались довольны далеко не все журналисты и представители СМИ, так как число вопросов и ответов значительно повлияло на качество дискуссии. Например, журналист Владимир Горковенко раскритиковал главу государства за некомпетентность в ряде вопросов.