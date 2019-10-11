Станица Луганская: вот как Украина заботится о своих гражданах, и что делают боевики "ЛНР

11.10.2019 08:32

В отличие от оккупационной "власти" "ЛНР", органы власти Украины на деле доказывают заинтересованность в улучшении качества жизни граждан страны, живущих на оккупированной части Луганской области.

Это наглядно можно увидеть по действиям Украины, которые сегодня происходят на КПП "Станица Луганская". Подтверждение тому - строительство нового моста через Северский Донец, который скоро будет введен в эксплуатацию.

Сейчас работы завершаются. А впереди строительство полноценной переправы в Станице Луганской. Правда, переправа эта пока останется только пешей. Исключения будут делать, как рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, для автомобилей скорой помощи, сообщает Диалог.UA.

Однако новая переправа и даже временный обходной мост не идут ни в какое сравнение с тем сооружением, которым почти пять лет приходилось пользоваться людям, желающим пересечь линию разграничения на КПП "Станица Луганская". Ей пользовались не только жители Луганска, но и прочих, временно подконтрольных боевикам "ЛНР" городов. А пересекали линию и люди очень преклонного возраста. Многим из них было и за 80 лет, и даже за 90 лет.

Очень полезное нововведение - дежурство в нейтральной зоне социальных работников, украинских, кстати. Сегодня с украинской стороны на КПП бесплатно ездит автобус и электромобиль, да и пропускной процесс благодаря дополнительным кабинкам с компьютерами стал намного проще. А оккупационные "власти" бездействуют. Они вместо условий улучшения пересечения КПП вывешивают "флаги" никем не признанной "республики". И все, на что они способны, это на вопли пропагандистов о "геноциде" "народа Донбасса". Но сделать что-либо конкретное боевики так и не удосужились. Похоже, не собираются и по сей день. Это лучшее доказательство того, как Украина заботится о своих гражданах и что для людей делает "ЛНР".