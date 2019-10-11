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Странное заявление президента Украины: "Я покупаю сыр за 58 гривен"
Во время пресс-конференции 10 октября украинский гарант рассказал о продуктах питания, которые он любит покупать в магазине. В Сети многие были удивлены, когда Зеленский среди прочего рассказал о сыре стоимостью 58 грн/кг, который он любит и покупает к вину. Вероятно, некоторые даже ринулись в магазины на поиски этого гастрономического чуда.
Ближе к концу пресс-марафона Зеленского один из журналистов решил поинтересоваться у президента, насколько тот осведомлен о ценах на самые элементарные продукты питания в украинских магазинах, сообщает Диалог.UA.
В частности, журналист спросил у Зеленского, сколько стоит 1 литр молока, приведя в пример случай с британским премьером Борисом Джонсоном, который и близко не смог ответить на аналогичный вопрос. Отвечая на этот вопрос, Зеленский признался, что не употребляет молоко и вообще у них в семье его употребляют очень мало и редко. При этом он добавил, что может рассказать о других продуктах и сколько он на них тратит. В качестве примера Зеленский сказал, что изредка покупает гречневый хлеб в магазине Goodwine, в котором он чаще всего покупает продукты. При этом он отметил, что в других магазинах украинцы тратят на хлеб примерно 15- 20 гривен против 30 гривен, которые он тратит на гречневый. Также Зеленский упомянул ряд других, ничем не примечательных продуктов, которые может себе покупать так же, как и все: колбаса, хлеб, вода, вино. При этом президент добавил, что любит к вину покупать сыр. Его стоимость немного удивила всех, кто следил в этот момент за марафоном: 58 гривен за 1 килограмм. "Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина, вот и все. А зачем вам врать и рассказывать, слушайте, я еще покупаю колбасу, килограмм там столько стоит. Еще покупаю сыр, люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 гривен. Это тот сыр, который я люблю", — ответил журналисту Зеленский. "Я могу себе это позволить", — добавил президент. Надо признать, что такой сыр могут себе позволить, наверное, абсолютно все украинцы.
Теги: Украина, Донбасс, стоимость, сыр, продукты, Зеленский
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