У Путина заявили, что не получали от Украины предложений по размещению миротворцев на Донбассе

11.10.2019 20:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о размещении на российско-украинской границы миротворцев заявил, что власти РФ пока ничего об этом не знают.

Об этом сообщает ТАСС, передает donpress.

Так, Песков находясь в Ашхабаде на саммите глав государств-членов СНГ прокомментировал данную идею Зеленского следующими словами:

«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах».

По его словам, изменение последовательности выполнения минских соглашений еще не обсуждалось, несмотря на то, что Зеленский на пресс-марафоне заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. Также, на вопрос, готова ли Россия обсуждать изменение порядка выполнения Минска-2 ответил:

«Об этом пока никто речи не ведет. Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий. Тогда это будет совсем другая модальность. И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик».