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У Путина заявили, что не получали от Украины предложений по размещению миротворцев на Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона о размещении на российско-украинской границы миротворцев заявил, что власти РФ пока ничего об этом не знают.
Об этом сообщает ТАСС, передает donpress.
Так, Песков находясь в Ашхабаде на саммите глав государств-членов СНГ прокомментировал данную идею Зеленского следующими словами:
«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах».
По его словам, изменение последовательности выполнения минских соглашений еще не обсуждалось, несмотря на то, что Зеленский на пресс-марафоне заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. Также, на вопрос, готова ли Россия обсуждать изменение порядка выполнения Минска-2 ответил:
«Об этом пока никто речи не ведет. Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий. Тогда это будет совсем другая модальность. И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик».
Теги: Украина, Донбасс, граница, миротворцы, Песков, РФ, Минские соглашения, Зеленский
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