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Цены на продукты: В сентябре больше всего подорожали гречка и капуста

12.10.2019 07:56
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Цены на продукты: В сентябре больше всего подорожали гречка и капуста

В Украине в сентябре этого года сетей среди продуктов больше всего подорожала капуста – на 33% и гречка – на 25%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей, экономический эксперт Алексей Дорошенко, пишут Донецкие новости.
Так, по данным Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей в сентябре стали дороже:
батон и ржаной хлеб – на 1,5%;
пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 1%;
куриные яйца – на 0,5%.
«Менее чем на 0,5% выросла стоимость макарон, муки, ячневой крупы, манки, черта и пшеничного хлеба из муки высшего сорта, подсолнечного масла. Что касается куриных яиц, то они сделали существенный ценовой рывок раньше, но притормозили в начале осени. В то же время подешевел сахар – на 1%», – написал Дорошенко.
В то же время, по его словам, в сентябре стабилизировались цены на молочную продукцию. Творог и сметана не изменились в цене, а молоко подешевело на 0,5%. Однако, выросла стоимость сливочного масла – на 0,5%.
Мясное лукошко выросло в цене за последний месяц в среднем на 0,2%. Тушка курицы и вареная колбаса подорожали на 0,5%. До 0,5% прибавили в цене филе курицы, мороженая рыба и говядина. В то же время, до 0,5% подешевели сало и свинина.
Также, опять существенно за последний месяц подорожали капуста – на 33% и морковь – на 14%. Лук добавила 5%, яблоки – на 2%, а свекла – на 1%.
«Только картофель, после космического рост летом, подешевела на 3%. Что касается овощей борщевого набора, то мы будем видеть постоянное колебание цены, но после повышения стоимости, она будет вновь падать. Но следует рассчитывать, что в декабре цена все равно будет на 20-25% выше чем в августе. Однако, картофель возможно даже будет падать в цене до декабря, или стоимость будет оставаться без изменений», – отметил Дорошенко.



Теги: Донбасс, подорожание, продукты, гречка, капуста
 
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