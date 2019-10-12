Итальянский суд объяснил жесткий приговор нацгвардейцу Маркиву

12.10.2019 20:12

Суд итальянского города Павия обнародовал мотивировочную часть приговора бойцу Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву. Приговор содержится на 176 страницах, сообщает Сегодня.

Присяжные считают, что Маркив якобы активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.

Судьи считают, что обвиняемый 24 мая 2014 года на горе Карачун со своей боевой позиции видел фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, возле которой в овраге погибли итальянец-фотограф Роккелли и россиянин Андрей Миронов.

По мнению судей, ход событий был таким, как сообщил Маркив журналистке Иларии Морани, статью которой в газете Corriere della Sera судьи называют "признанием солдата и важным элементом доказательной базы обвинения".

Как известно, сторона защиты считает публикацию "произвольной неправдивой интерпретацией телефонного разговора", состоявшегося между Маркивым и итальянскими журналистами.

"Маркив, исполняя полномочия руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии какого-либо намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя по всему, что двигалось в радиусе двух километров", и, похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска (ВСУ)", - сказано в приговоре.

Как утверждают судьи, "сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам". Таким образом, говорится в документе, используя АК74 (автомат Калашникова), обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов возле стены фабрики Zeus Ceramica.

"Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал отслеживать их через оптический прибор оружия... Затем с помощью радиоустройства, которое было в распоряжении Маркива, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными" – так воспроизвели ход событий присяжные судьи.

Суд присяжных Павии также решился утверждать, что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 года о защите гражданских во время войны".

Документ запрещает насилие в отношении лиц, которые прямо не вовлечены в конфликт, включая журналистов, которые освещают события на войне, напоминают присяжные.

Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли аргументы стороны защиты, указав, что не были предоставлены веские документальные доказательства или свидетельства, которые опровергали бы причастность солдата к инциденту. Свидетельства украинских военных на процессе названы неуверенными, противоречивыми. Описывая в мотивировочной части место трагического события, судьи, как и в материалах досудебного следствия, продолжают говорить об инциденте "в условиях гражданского конфликта в Украине, где правительственные войска противостояли пророссийским сепаратистам".

Ведущими свидетелями судьи назвали француза Ругелона – "надежный свидетель", и итальянку Морани – "журналистку-профессионала".

Защитники Маркива считают фоторепортера Ругелона "не столько свидетелем, сколько потерпевшим", а Морани – журналисткой, которая "с целью огласки значительно преувеличила и исказила услышанную от солдата информацию".

Сторона защиты изучает мотивировочную часть приговора, и в течение следующих полутора месяцев у нее есть время на подачу апелляции.

Суд присяжных приговорил Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы – это даже больше, чем просила сторона обвинения.

"Я невиновен и верю в итальянское правосудие. Я – солдат, который всегда с честью служил своей стране", – сказал Маркив.

Прокурор требовал для украинца 17 лет лишения свободы, тогда как сторона защиты настаивала на его невиновности и просила освободить Маркива.

Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать, и с тех пор находится под арестом.

Ему предъявили обвинения в убийстве итальянского фоторепортера Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

Свою причастность к гибели репортеров нацгвардеец отрицал в течение всего судебного процесса, а украинские власти оказывали ему всяческую поддержку.