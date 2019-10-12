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Пристайко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе

12.10.2019 20:33
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Пристайко объяснил, как Путин может остановить войну на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Россия должна предпринять конкретные шаги для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе — забрать оттуда своих военных и вооружение, а также прекратить финансирование ОРДЛО.

Об этом он сообщил в интервью «Укринформу», передает donpress.

Так, министр выразил мнение, что для решения данной проблемы достаточно одного решения президента РФ Владимира Путина:

«Есть абсолютно конкретные шаги, которые можно было бы начинать делать прямо сейчас. Например, убрать из оккупированного Донбасса российское армейское руководство и наемников, которые там находятся, прекратить финансирование, благодаря которому Россия подкармливает эти территории, ведь они явно не являются самодостаточными, дать команду вывести из территории Украины тяжелое вооружение и не выдавать больше российских паспортов».

По словам Пристайко, Россия завезла в ОРДЛО такое количество военной техники и снарядов, что членам НВФ хватит их на следующие сто лет.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, финансирование, паспорт, вооружение, НВФ
 
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