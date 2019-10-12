Тепло и солнечно: выходные порадуют бархатной осенью

12.10.2019 08:11

На выходных холода отступят, а на смену им придет теплая, солнечная погода.

Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Натальи, в Украину придет антициклон под названием Lizbeth, который обеспечит сухую, малооблачную, солнечную погоду.

В грядущие выходные температура воздуха в Мариуполе днем будет достаточно теплой - +17° +18°. Ночью градусники термометров не опустятся ниже +7° +10°. Осадков не прогнозируется, хотя и в субботу, и в воскресенье ожидается переменная облачность. В понедельник, 14 октября, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Мариуполе опять прояснится. Без осадков.

Синоптик также предупреждает о том, что завтра, в субботу, усилится юго-западный ветер в северных областях Украины до штормовых значений.

«Держите шляпы крепко, внимательно выбирайте место парковки автомобиля, не оставляйте его под ветвистыми деревьями и билбордами», - предупреждает метеоролог.