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У Путина резко ответили Зеленскому по вводу миротворцев на Донбасс и передаче границы
Власти Российской Федерации утверждают, что к текущему моменту якобы не имеет официального подтверждения о намерениях Киева разместить миротворческий контингент на российско-украинской границе.
Официальный представитель Владимира Путина прокомментировали заявление президента Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами о планах по размещению миротворческого контингента на границе Украины и Росии в районе оккупированного Донбассе, передает "Диалог".
Данное заявление прозвучало в пятницу, 11 октября, от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Так, в Киеве подчеркунли, что необходимость взять под контроль границу остро стоит именно в момент до проведения в местных выборов, которые были предусмотреня в Минских соглашениях. Именно тот факт, что введение миротворческого контингента на Донбасс будет одним из главных вопросов предстоящей встречи в "нормандском формате" не понравился Владимиру Путину. В ответ на то, что Зеленский недоволен последовательностью пунктов минских соглашений, Кремль заявил о неизменности договоренностей. Иными словами, у Путина подчеркнули, что изменение последовательности реализации "Минска - 2" пока не стоит на повестке дня.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, граница, миротворцы, Песков, Минские соглашения, Зеленский
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