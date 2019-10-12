- Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск15:32
- У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление15:08
- Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков14:50
- Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт13:52
- "Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться12:29
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Цены на продукты: В сентябре больше всего подорожали гречка и капуста08:36
- Тепло и солнечно: выходные порадуют бархатной осенью08:11
- В больнице Днепра от ран умер боец ВСУ Вячеслав Кубрак22:34
- Закончить войну, поднять экономику, не раскалывать общество — Зеленский озвучил свою идеологию21:27
У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление
Усилия Президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в «нормандском формате» имеют целью не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет from-ua.
«Мы в первые дни нападения на нас России (страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле…
Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона.
И то, что сейчас делает президент Зеленский — это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразование, которое называется «ЛНР», «ДНР», будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина«, — заявил министр.
Порошенко нужна война, поскольку это его политика. Если война закончится рухнет вся его политическая риторика, которая построена исключительно на агрессивном расколе общества, войне и религии.
Ему плевать, что будет со страной, а в случае реализации «приднестровского сценария» Украина превратится в Молдову с нищими зарплатами, замороженным конфликтом, нищими людьми, без инвестиций и международной помощи.
Это сценария, который реализует Путин, выступает Зеленский. Донбасс нужно интегрировать в Украину, поскольку другого выхода просто нет! Война на востоке Украины опустошит нашу страну. Это колоссальный удар по Украине, поскольку в страну не поступают инвестиции, экономика деградирует, армия деградирует в окопах, огромная часть бюджета уходит на бессмысленную бойню. Россия мечтала, чтобы украинцы убивали украинцев, на украинской земле, на почве межнациональной ненависти и это им удается сполна… Президент Зеленский против этого и только враг может быть против окончания войны на территории Украины, где с обеих сторон в большей части гибнут граждане Украины.
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- Готовят место для Януковича: в Донецке произошел переворот12:28
- РФ опасно сменила тактику на Донбассе, приказав боевикам снизить число обстрелов ВСУ11:32
- НВФ на Донбассе резко сократили число обстрелов10:56
- В ОРДЛО пытаются ускорить "паспортизацию"10:34
- Боевики продолжают вести обстрелы: военные рассказали о ситуации на Донбассе10:09
- Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко15:49
- Перед приездом Зеленского мэр Одессы ушел в отпуск15:32
- У Зеленского не выдержали. Сделано экстренное заявление15:08
- Шестеро украинцев пропали без вести у берегов Франции: озвучены имена моряков14:50
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал рабочий14:31
- В центре Донецка сожгли припаркованный автомобиль14:09
- Что ждет всех украинцев, если ПриватБанк вернут Коломойскому - эксперт13:52
- В Донецке "отплатили" идейному наемнику РФ Пыжичу, помогавшему оккупировать Донбасс13:12
- В Донецке в филармонии открыли «Алкомаркет»12:48
- "Зеленского обвинят во всех грехах", - Гай поразил предсказанием по Донбассу, которое уже начало сбываться12:29
- За план Путина против формулы Штайнмайера: на чьей стороне «воюют» национал-патриоты?11:50
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака11:10
- «Не пачкается - можно не купать месяц»: Комаровский удивил советом о купании новорождённых09:11
- Эти растения ни в коем случае не стоит держать дома08:53
- Составлен подробный женский гороскоп с 14 по 20 октября07:40
- Что обещает Белая Крыса: озвучен точный гороскоп на 2020 год22:12
- Полнолуние 14 Октября: Время для Всех знаков зодиака, когда Судьба может дать шанс Возродить старые отношения21:07
- Как расстаются знаки Зодиака: Весы обвиняют, Раки скорбят, а Скорпионы мстят 17:30
- Украинский телеведущий предложил свою формулу по урегулированию конфликта на Донбассе16:06
- Вместо плохого «Минска» Украина может получить катастрофический «Мюнхен», – политолог14:17
- В октябре большая денежная удача ждет эти три знака Зодиака
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов
- «Гремит север и Ясиноватая»: жители Донецка и Макеевки сообщают о сильных боях
- Выживший «министр» Захарченко стал налоговым инспектором в Москве
- Астролог: эти знаки Зодиака наверняка разбогатеют в ноябре
- Пробы негде ставить: главные подлецы по знаку Зодиака
- Макеевка содрогается из-за таинственных землетрясений - катастрофа близко, жители готовы к бунту
- Зеленский сделал сенсационное заявление о русском языке: «иначе и быть не может»
- ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИ «ПЛАНЕ Б» УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЕЗД ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА
- Назван крайний день возвращения Донбасса, Путин затаил дыхание: «после этой даты…»