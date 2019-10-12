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В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии

12.10.2019 19:13
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В "Артеке" погиб ребенок: подробности трагедии

В детском лагере "Артек", который расположен в оккупированном Россией Крыму, погиб приехавший на отдых из Санкт-Петербурга 12-летний мальчик.
По некоторым данным, мальчика госпитализировали с предварительным диагнозом "пневмония", пишет from-ua.
"11 октября из лагеря "Артек" в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребёнок скончался", — сообщили в Следственном комитете РФ.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках производства прошла выемка медицинской документации.
Также назначены все необходимые экспертизы, допрошено руководство "Артека" и его сотрудники. В дальнейшем будут изучены условия содержания ребёнка в лагере, дана правовая оценка организации и оказанию медицинской помощи, комплексу причин, которые привели к гибели.



Теги: Донбасс, ребенок, Артек, погиб
 
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